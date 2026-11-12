Un nuovo McDonald’s con servizio McDrive è previsto a Cosenza, tra viale Giacomo Mancini e via Libero Grassi, con un’apertura programmata entro il 2027 e 70 nuovi posti di lavoro attesi.

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto nella seduta dell’11 novembre, durante la quale è stato esaminato anche il project financing per la gestione della sosta cittadina.

Dove sorgerà il nuovo McDonald’s

Il ristorante sarà realizzato nei pressi del supermercato MD e della Casa circondariale Sergio Cosmai. L’intervento rientra nel Piano attuativo unitario “Casa circondariale”, con McDonald’s Italia indicata come soggetto attuatore.

Il progetto comprende il servizio McDrive, che consente di ordinare e ritirare i prodotti restando in automobile. L’approvazione consiliare riguarda la realizzazione della struttura commerciale e ristorativa.

Il secondo ristorante in città, il quinto nell’area urbana

Il nuovo punto vendita affiancherà quello di piazza Bilotti, portando a due i ristoranti McDonald’s nel territorio comunale di Cosenza.

Considerando anche i punti presenti nei centri commerciali Metropolis e Marconi, a Rende, e quello di Zumpano, il totale nell’area urbana salirà a cinque.

Sul fronte occupazionale, per la nuova apertura sono previsti 70 posti di lavoro. Il progetto colloca l’avvio dell’attività entro il 2027.