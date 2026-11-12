Il Consiglio comunale ha dato il via libera al progetto tra viale Giacomo Mancini e via Libero Grassi. L’apertura è prevista entro il 2027: sarà il secondo ristorante della catena in città e il quinto nell’area urbana
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Un nuovo McDonald’s con servizio McDrive è previsto a Cosenza, tra viale Giacomo Mancini e via Libero Grassi, con un’apertura programmata entro il 2027 e 70 nuovi posti di lavoro attesi.
Il Consiglio comunale ha approvato il progetto nella seduta dell’11 novembre, durante la quale è stato esaminato anche il project financing per la gestione della sosta cittadina.
Dove sorgerà il nuovo McDonald’s
Il ristorante sarà realizzato nei pressi del supermercato MD e della Casa circondariale Sergio Cosmai. L’intervento rientra nel Piano attuativo unitario “Casa circondariale”, con McDonald’s Italia indicata come soggetto attuatore.
Il progetto comprende il servizio McDrive, che consente di ordinare e ritirare i prodotti restando in automobile. L’approvazione consiliare riguarda la realizzazione della struttura commerciale e ristorativa.
Il secondo ristorante in città, il quinto nell’area urbana
Il nuovo punto vendita affiancherà quello di piazza Bilotti, portando a due i ristoranti McDonald’s nel territorio comunale di Cosenza.
Considerando anche i punti presenti nei centri commerciali Metropolis e Marconi, a Rende, e quello di Zumpano, il totale nell’area urbana salirà a cinque.
Sul fronte occupazionale, per la nuova apertura sono previsti 70 posti di lavoro. Il progetto colloca l’avvio dell’attività entro il 2027.