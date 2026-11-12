Telefono senza rete, chiamate che non partono e dati mobili inutilizzabili, mentre il Wi-Fi continua a funzionare regolarmente. È la situazione segnalata a Cosenza e dintorni da alcuni utenti Vodafone da mezzogiorno e mezzo in poi, con problemi che sembrano riguardare soprattutto la componente mobile della rete.

Il primo elemento da chiarire è proprio questo: non c’è alcuna contraddizione se il cellulare non prende ma, collegandosi al Wi-Fi, Internet funziona.

Le due connessioni seguono infatti percorsi differenti. La rete mobile utilizza le antenne dell’operatore e l’infrastruttura cellulare; il Wi-Fi, invece, passa attraverso la linea fissa del modem di casa o dell’ufficio. Se il guasto interessa soltanto la rete mobile Vodafone, il Wi-Fi può quindi continuare a funzionare senza problemi.

Perché il telefono può essere “isolato” ma Internet no

Quando si verifica un disservizio sulla rete mobile, il telefono può mostrare assenza di segnale, difficoltà nell’effettuare chiamate o impossibilità di utilizzare la connessione dati.

Se però lo stesso dispositivo viene collegato a una rete Wi-Fi funzionante, applicazioni, messaggistica e navigazione possono tornare disponibili immediatamente.

In sostanza, può essere Vodafone mobile a non funzionare, non Internet in generale.

Nessun blackout nazionale generalizzato

I sistemi di monitoraggio delle segnalazioni non indicano, al momento, un’interruzione nazionale estesa dell’intera rete Vodafone. Le anomalie sembrano quindi poter essere localizzate o interessare soltanto alcune componenti del servizio.

Per l’area di Cosenza risultano segnalazioni di problemi sulla rete nella mattinata di oggi, ma i dati disponibili non consentono al momento di parlare di un down generalizzato su tutto il territorio.

Cosa controllare

In questi casi il primo test è molto semplice: disattivare il Wi-Fi e verificare se il telefono riesce a navigare con i dati mobili. Se la connessione scompare, mentre torna immediatamente riattivando il Wi-Fi, il problema è con buona probabilità legato alla rete cellulare.

Anche il riavvio del telefono o l’attivazione per qualche secondo della modalità aereo possono servire a escludere un problema del singolo dispositivo.

Se invece più utenti Vodafone nella stessa zona riscontrano contemporaneamente assenza di rete o difficoltà nelle chiamate, è più probabile che si tratti di un disservizio locale dell’operatore.