Presentata al Chiostro del Seminario Diocesasno la nuova Pro Loco Cossa Enotria. Tra l’arte di Domenico Gaetani e l’impegno delle presidenti Rango e Ieraci, l’associazione punta a rilanciare il turismo e l’identità locale

In una cornice di grande fascino e valore simbolico, la Pro Loco Cossa Enotria si è presentata ufficialmente al pubblico nella serata di sabato 9 maggio. L'evento ha avuto avuogo presso il suggestivo Chiostro del Seminario Diocesano, nel cuore del centro storico di Cassano. Una scelta non casuale, ma fortemente evocativa, volta a sottolineare l’impegno concreto che l’associazione dedicherà a questa preziosa porzione di territorio. L’appuntamento, iniziato alle ore 20, ha rappresentato un fondamentale momento di incontro e condivisione. Tra gli ospiti di rilievo, la Presidente dell’EPLI regionale, Giuseppina Ieraci e il mons. Francesco Savino, Vescovo e vicepresidente della CEI, con la moderazione affidata a Caterina La Banca.

«È una serata importante per tenere a battesimo una nuova associazione con radici profonde - ha dichiarato la neopresidente Elisabetta Rango - questa nascita mi emoziona e mi dà molta responsabilità. È stata voluta da un gruppo di amici per far rinascere il territorio; vogliamo essere un motore trainante. La nostra volontà – conclude la Rango - è quella di creare sinergia con tutti i soggetti, dal Comune alla Regione, dalla Diocesi alle altre associazioni, fino al singolo cittadino.»

Presente per accogliere la nuova realtà nella grande famiglia dell'Ente Pro Loco Italiane, Giuseppina Ieraci ha espresso parole di grande ammirazione per la presentazione di questa nuova “figlia”: «Sì, è proprio una nuova figlia. L'EPLI è una famiglia e sono felicissima che ne sia nata una qui. Sto scoprendo le bellezze incredibili di Cassano; la nostra Calabria ci stupisce ogni giorno di più. Oggi promuovere il territorio non è più solo passione, è una missione.» Riferendosi alla memoria storica, la Presidente Ieraci ha aggiunto: «Guardando questi costumi d'epoca fenomenali, capisco l'importanza del nostro compito: trasmettere ai giovani la nostra storia e le nostre radici. Senza memoria saremmo un popolo senza nulla da dare. Viva le Pro Loco e viva chi porta avanti questa missione!»

La serata è stata arricchita dalla valorizzazione del patrimonio artigianale locale, grazie alla mostra dedicata alle opere di Domenico Gaetani. L'artigiano, nel silenzio del suo laboratorio, ha realizzato negli anni riproduzioni fedeli dei principali monumenti cassanesi, delle chiese e delle fontane, con una cura straordinaria. In chiusura, un invito alla comunità: «Le iscrizioni sono sempre aperte – conclude Elisabetta Rango – siamo a braccia aperte ad aspettarvi.»