Sorical annuncia una nuova stretta contro morosità e abusivismo nel servizio idrico integrato. La società comunica infatti che da mercoledì 13 maggio 2026 procederà con limitazioni e sospensioni dell’erogazione dell’acqua nei confronti degli utenti morosi di Rende, Castrolibero, Luzzi, Aiello Calabro e Altilia.

L’iniziativa rientra nelle attività di ottimizzazione della gestione della risorsa idrica avviate da Sorical, che comprendono la riduzione delle perdite, il controllo dei flussi e il contrasto ai prelievi abusivi. La società sottolinea come la morosità rappresenti anche un indice di scarso utilizzo responsabile della risorsa idrica.

Secondo quanto comunicato, i provvedimenti interesseranno utenti che nei mesi scorsi hanno già ricevuto solleciti di pagamento e comunicazioni di costituzione in mora senza però avviare procedure di regolarizzazione.

Le operazioni saranno eseguite nel rispetto del regolamento REMSI dell’ARERA, che disciplina la gestione della morosità nel servizio idrico integrato. La procedura prevede tre fasi: un primo sollecito bonario dopo almeno dieci giorni dalla scadenza della fattura, la comunicazione di costituzione in mora trascorsi ulteriori venticinque giorni senza pagamento e infine la limitazione o sospensione del servizio.

Per le utenze domestiche residenziali è prevista inizialmente la limitazione della fornitura, mentre per le altre categorie di utenza — commerciali, artigianali e agricole — potrà essere disposta direttamente la sospensione del servizio. Sorical precisa inoltre che saranno applicati interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato del 3,5% e che i costi complessivi di limitazione, sospensione e successiva riattivazione possono arrivare a circa 150 euro.

La società invita infine gli utenti a evitare i distacchi regolarizzando tempestivamente le posizioni debitorie, anche attraverso le procedure di rateizzazione previste dal servizio.