Dramma sul lavoro nella mattinata di oggi nei pressi di un lido balneare di Paola, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita a seguito del crollo di una colonna in cemento armato durante alcuni interventi di sistemazione della struttura in vista dell’avvio della stagione estiva. Il ragazzo, di origini senegalesi, stava effettuando lavori di ristrutturazione del lido in compagnia del proprietario della struttura balneare, ed è stato schiacciato da una piattaforma in cemento sulla quale era collocata una doccia.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il 23enne non c’è stato nulla da fare.

Nell’area dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e i tecnici dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e verificare eventuali responsabilità.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e mettere in sicurezza l’area, mentre proseguono le indagini coordinate dalle autorità competenti.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Paola, dove la notizia della morte del giovane si è diffusa rapidamente suscitando dolore e sgomento.