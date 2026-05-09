Dopo la fine del campionato di Serie B, di Serie D le eliminazioni dai playoff inizia a prendere forma quello che sarà il prossimo girone dei lupi
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Riscaldamento Cosenza calcio (foto di Francesco Farina)
L’eliminazione dai playoff contro il Casarano ha sancito un dato: il Cosenza giocherà nel Girone C della Serie C anche nella prossima stagione. Il raggruppamento meridionale sta iniziando a prendere forma. Delle venti società che dovranno farne parte, compreso il Cosenza, ce ne sono già 14. Vediamole nel dettaglio.
Il prossimo Girone C di Serie C
Iniziamo dalle confermate, squadre che hanno raggiunto la salvezza: Team Altamura, Latina, Cavese, Picerno, Sorrento e Giugliano. Per la regola delle rotazioni delle squadre B, il prossimo anno non ci sarà l’Atalanta U23, che dopo un anno nel Girone A ed uno nel Girone C, dovrebbe finire nel Girone B. Al suo posto, dopo Juventus U23 ed appunto orobici, ci dovrebbe essere l’Inter U23 nel girone sud. A queste squadre si aggiungono quelle finora eliminate dai playoff: Cosenza, Crotone, Monopoli ed Audace Cerignola. Alle dieci confermate più l’U23 si aggiungeranno certamente le tre squadre che hanno vinto la Serie D, provenienti dai Gironi G, H ed I. Ovvero, rispettivamente, Scafatese, Barletta e Savoia. Resta ancora in dubbio il raggruppamento dell’Ostia Mare, che ha vinto il Girone F e che potrebbe essere però inserito nel Girone B di Serie C. Dopo i verdetti della Serie B, nessuna delle retrocesse (Spezia, Pescara e Reggiana) giocheranno contro il Cosenza in campionato il prossimo anno. Ci sarebbe il Bari in caso dovesse perdere i playout contro il Sudtirol. Ammessi per i galletti, tutti gli scongiuri del caso.
L’elenco aggiornato
Confermate: Team Altamura, Latina, Cavese, Picerno, Sorrento, Giugliano
Under 23: Inter
Eliminate dai playoff: Cosenza, Crotone, Monopoli, Audace Cerignola
Provenienti dalla Serie D: Scafatese, Barletta, Savoia
Totale: 14/20