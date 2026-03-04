Un appuntamento pubblico per entrare nel merito dei quesiti e mettere al centro dialogo e confronto con i cittadini. A Cosenza il comitato per il No al referendum costituzionale sulla giustizia promuove un incontro dedicato a spiegare e discutere i contenuti della consultazione, con ospiti del mondo istituzionale, accademico, giornalistico e forense.

L’iniziativa è in programma sabato 7 marzo 2026, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Cosenza.

Ospiti e interventi: dalla Cassazione all’università

Al tavolo dei relatori sono annunciati: Ernesto Lupo, già Primo Presidente della Corte di Cassazione; Carmen Lasorella, giornalista e scrittrice; Clelia Iasevoli, professoressa ordinaria di procedura penale; Giuseppe Altieri, avvocato e portavoce del comitato “Avvocati per il No”.

Saluti istituzionali e moderazione

I saluti istituzionali saranno affidati a Piero Santese, magistrato e coordinatore del comitato giustodireno del distretto di Catanzaro, e ad Antonio D’Anello, magistrato del comitato giustodireno Basilicata. A moderare l’incontro sarà Attilio Sabato, giornalista.