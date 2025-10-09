Domani la presentazione del ricco programma che contempla anche musica contemporanea ed eventi speciali pensati per il territorio e per le nuove generazioni

Domani, venerdì 10 ottobre, alle 11, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il Sindaco Franz Caruso presenzierà alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2025 del Teatro “Rendano” di Cosenza. All’incontro con i giornalisti, oltre al primo cittadino, sarà presente la consigliera comunale Antonietta Cozza, delegata del Sindaco alla cultura ed il direttore artistico del nuovo progetto triennale di sviluppo del Rendano, Chiara Giordano.

Un progetto che comprende lirica, danza, musica contemporanea ed altri progetti speciali ed il cui obiettivo è quello di ripensare il tempio della cultura cosentino in una logica di particolare attenzione al territorio, anche con riferimento alle nuove generazioni.

Nel corso della conferenza stampa sarà aperto un focus anche sulla nuova stagione dell'Orchestra Sinfonica Brutia, riferimento importante della stagione lirica e musicale del Rendano. Proprio per illustrare quest'ultimo aspetto, sarà presente all'incontro di domani con i giornalisti anche il direttore artistico dell'OSB, maestro Francesco Perri.