Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso l’Hotel San Francesco di Rende, la prima conferenza stampa del progetto Rende for Special, nuova iniziativa che punta a rafforzare i valori di inclusione e partecipazione attraverso lo sport.

All’incontro hanno preso parte il presidente dell’associazione Totò for Special, Luca Cavaliere, il presidente biancorosso Lucio Marrello, il delegato allo sport del Comune di Rende Federico Belvedere e le famiglie dei giovani calciatori coinvolti.

L’iniziativa, promossa dalla società biancorossa, rappresenta un passo concreto verso un progetto solido e duraturo, sostenuto dalla nuova amministrazione comunale guidata dall’onorevole Sandro Principe e condiviso dall’assessore allo sport Stefania Belvedere.

Nel suo intervento, il delegato allo sport Federico Belvedere ha evidenziato come l’amministrazione intenda impegnarsi a fondo per restituire centralità allo sport a Rende:

«Tanto ancora resta da fare per colmare i deficit ereditati dalle precedenti gestioni. Ma insieme all’assessore e a tutta l’amministrazione comunale lavoreremo affinché non solo questa realtà cresca e diventi un sostegno per i ragazzi in difficoltà, ma anche tutte le compagini sportive del territorio possano ricevere il giusto riconoscimento. Ci vorrà del tempo, ma siamo certi che riusciremo a restituire lustro e valore allo sport rendese».

Il progetto Rende for Special si inserisce dunque in una più ampia strategia di rilancio del settore sportivo locale, con l’obiettivo di fare dello sport uno strumento di inclusione, crescita e orgoglio per l’intera comunità.