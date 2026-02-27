La festa, rinviata per maltempo, si terrà al Monastero Santa Chiara. Rosario, Vespri, affidamento della città e offerta del Cero Votivo
Si terrà mercoledì 28 febbraio, dopo il rinvio causato dall’allerta meteo, la Festività in onore della Vergine Immacolata, Protettrice di Rende. Le celebrazioni si svolgeranno a partire dalle ore 17 nel Monastero Santa Chiara all’Immacolata.
Il programma prevede l’avvio con la recita del Rosario, seguita alle 17.30 dai Vespri. Alle 18 si terrà la Preghiera di Affidamento della città alla Madonna, momento centrale della tradizione religiosa rendese.
A seguire, il sindaco Sandro Principe compirà il gesto simbolico della consegna delle chiavi della città alla Vergine Immacolata, rito che si tramanda da generazioni.
La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Don Domenico Sturino, parroco della chiesa di Santa Maria Maggiore, e si concluderà con l’offerta del Cero Votivo.
La ricorrenza rinnova la gratitudine della comunità per l’intercessione attribuita alla Madonna durante i terremoti del 1767, del 1854 e del 1980, radicando ancora una volta un legame storico che attraversa i secoli.