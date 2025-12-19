Un nuovo, importante colpo arricchisce la programmazione teatrale 2026 del Rende Teatro Festival. Il direttore artistico Alfredo De Luca annuncia l’arrivo a Rende di Edoardo Leo, tra gli attori più amati dal pubblico italiano e protagonista assoluto della scena cinematografica e teatrale contemporanea.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026, quando Edoardo Leo salirà sul palco del Teatro Garden di Rende (CS) con lo spettacolo “Ti racconto una storia”, produzione che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia. L’attore romano sarà accompagnato musicalmente da Jonis Bascir, in un intreccio di parole, musica ed emozioni che restituisce al pubblico il piacere del racconto dal vivo.

«Un grande annuncio come regalo per il pubblico teatrale», così Alfredo De Luca ha definito l’arrivo di Edoardo Leo nel cartellone 2026, sottolineando il valore artistico e simbolico dell’evento all’interno della kermesse. Il Rende Teatro Festival è patrocinato dall’Università della Calabria e dal Comune di Rende, confermandosi come uno dei principali appuntamenti culturali del territorio.

Lo spettacolo rientra nel progetto “DAS – Teatri della Porta della Calabria”, realizzato dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca in collaborazione con Teatro Rossosimona e l’Associazione Culturale Allegra Ribalta. Il progetto è candidato all’Avviso 2025 della Regione Calabria per la Distribuzione Teatrale, con l’obiettivo di rafforzare e valorizzare la circuitazione teatrale regionale.

Un annuncio che si configura come un vero e proprio dono natalizio per gli appassionati di teatro, segnando fin da ora uno degli eventi più attesi della stagione 2026.