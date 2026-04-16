Ordinanza del sindaco Principe: il mercato settimanale rientra nell’area mercatale tradizionale con una nuova distribuzione degli spazi
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È ufficiale: il mercato settimanale del giovedì torna nella sua sede storica. A partire dal 23 aprile 2026 gli ambulanti rientreranno nell’area mercatale di via Parigi a Rende.
Lo stabilisce l’ordinanza sindacale numero 100 del 16 aprile, firmata dal primo cittadino Sandro Principe, che dà attuazione alla delibera del Consiglio comunale con cui è stato approvato il nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche.
Il ritorno segna la fine di una fase provvisoria durata circa quattro anni, durante la quale il mercato era stato trasferito nei pressi di piazza Robert Kennedy. Una soluzione temporanea che ora lascia spazio al ripristino della collocazione originaria.
La nuova configurazione prevede 212 posteggi, ciascuno di 6 metri per 3, suddivisi per tipologia merceologica: 88 destinati ai prodotti alimentari, 88 alle attività varie, 22 all’usato e 14 all’artigianato e ai prodotti tipici.
Il rientro in via Parigi rappresenta non solo un ritorno logistico, ma anche un passaggio simbolico per la città, che recupera uno dei suoi appuntamenti più radicati nella quotidianità urbana.