Sono stati restituiti alla comunità scolastica i locali del Corpo B del liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Rende, interessati da un intervento di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti tecnologici.

Gli ambienti sono stati riconsegnati nel corso di una cerimonia pubblica dopo la conclusione dei lavori, finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro.

L’intervento ha riguardato i corpi di fabbrica B1 e B2, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza strutturale, ridurre i consumi energetici e offrire a studenti, docenti e personale scolastico spazi più funzionali e confortevoli.

Gli interventi per la sicurezza sismica

I lavori hanno coinvolto le fondazioni, gli elementi portanti e le coperture dei due edifici. Le opere sono state progettate per migliorare la risposta delle strutture alle sollecitazioni provocate da un eventuale sisma.

Accanto agli interventi strutturali sono stati rinnovati e adeguati gli impianti tecnologici. Particolare attenzione è stata riservata ai sistemi antincendio, all’illuminazione e alle reti di comunicazione della scuola.

Sono state inoltre realizzate alcune sistemazioni esterne per favorire l’accessibilità e rendere più agevole l’utilizzo degli spazi di pertinenza del liceo.

Efficientamento energetico e fonti rinnovabili

Una parte rilevante del progetto ha interessato l’involucro edilizio e l’efficienza degli impianti. Le soluzioni adottate puntano a contenere i consumi e a favorire l’impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Secondo quanto comunicato dalla Provincia di Cosenza, entrambi i corpi di fabbrica avrebbero raggiunto la classe energetica indicata dall’ente come A4+. Il dato dovrà essere riscontrato attraverso gli attestati di prestazione energetica rilasciati al termine dell’intervento.

Gli interventi dovrebbero produrre benefici sia sul piano ambientale sia sulla qualità degli spazi utilizzati quotidianamente dagli studenti e dal personale.

Faragalli: «Un risultato importante per il territorio»

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, ha sottolineato il valore dell’opera per la comunità scolastica e per l’intero territorio di Rende.

«Investire nell’edilizia scolastica significa investire nella sicurezza dei nostri ragazzi, nella qualità della loro formazione e nel futuro delle nostre comunità», ha dichiarato Faragalli.

«Con questo intervento consegniamo alla scuola un edificio riqualificato, più sicuro dal punto di vista strutturale e capace di garantire standard elevati di efficienza energetica e comfort».

Il presidente ha indicato nel Pnrr un’opportunità per realizzare interventi capaci di affrontare congiuntamente le esigenze di sicurezza, sostenibilità e funzionalità degli edifici scolastici.

I ringraziamenti della Provincia

Faragalli ha ringraziato il consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica Antonino De Lorenzo, la dirigente del settore Giulia Morrone e il personale tecnico della Provincia che ha seguito la realizzazione dell’opera.

Il completamento dei lavori al liceo Gioacchino da Fiore rientra nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico provinciale. L’obiettivo dichiarato dall’ente è proseguire con interventi destinati a rendere gli edifici più sicuri, efficienti e adeguati alle esigenze delle comunità scolastiche.