Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinata dal capitano Alessandro Senatore

Attimi di paura ieri sera, intorno alle 19:40, a Praia a Mare, dove un malvivente ha messo a segno una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria situata nei pressi di piazza della Resistenza, nella zona sud della cittadina dell'alto Tirreno cosentino.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Scalea, coordinata dal capitano Alessandro Senatore, impegnati insieme ai militari della locale stazione, per ricostruire quanto accaduto e identificare il responsabile.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Resta, tuttavia, la preoccupazione per un episodio che ha generato paura e allarme, riportando l'attenzione sul tema della sicurezza nella comunità praiese, già sollevato nelle scorse settimane.