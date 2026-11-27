Il sindaco di Cosenza ricorda l’impegno socialista di Oliverio e il suo contributo alla città silana durante il primo mandato di Riccardo Succurro
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso cordoglio per la morte di Saverio Oliverio, ricordando in particolare il suo impegno a San Giovanni in Fiore negli anni della prima amministrazione guidata da Riccardo Succurro.
«In quella stagione Oliverio si distinse per competenza tecnica, rigore, lealtà e dedizione nella ricerca di soluzioni ai problemi della comunità sangiovannese», ha dichiarato Caruso. Nel suo ricordo, il sindaco ha richiamato anche l’appartenenza di Oliverio alla tradizione socialista: «Socialista di convinta appartenenza, uomo di riconosciuta serietà, ha rappresentato un riferimento per quanti hanno condiviso con lui l’impegno politico e amministrativo».
Caruso ha rivolto un pensiero anche a chi gli è stato vicino: «Alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità sangiovannese rivolgo le mie più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Cosenza».