Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso cordoglio per la morte di Saverio Oliverio, ricordando in particolare il suo impegno a San Giovanni in Fiore negli anni della prima amministrazione guidata da Riccardo Succurro.

«In quella stagione Oliverio si distinse per competenza tecnica, rigore, lealtà e dedizione nella ricerca di soluzioni ai problemi della comunità sangiovannese», ha dichiarato Caruso. Nel suo ricordo, il sindaco ha richiamato anche l’appartenenza di Oliverio alla tradizione socialista: «Socialista di convinta appartenenza, uomo di riconosciuta serietà, ha rappresentato un riferimento per quanti hanno condiviso con lui l’impegno politico e amministrativo».

Caruso ha rivolto un pensiero anche a chi gli è stato vicino: «Alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità sangiovannese rivolgo le mie più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Cosenza».