La periferia torna al centro dell’azione amministrativa. È questo il messaggio lanciato dall’assessora alle Politiche sociali di Rende, Daniela Ielasi, durante l’incontro pubblico del 27 novembre nel Centro sociale di Contrada Dattoli, convocato in vista della sua prossima riapertura.

«Ripartiamo dalle periferie per aprire spazi di socialità e confronto» ha sottolineato Ielasi, precisando che la scelta di partire proprio da Dattoli «è simbolica», perché si tratta di un quartiere spesso isolato «nonostante la sua vicinanza all’Università della Calabria».

All’assemblea — molto partecipata — erano presenti residenti della zona e rappresentanti di sedici associazioni, che hanno animato un dibattito di oltre due ore. Dal confronto sono emerse numerose proposte, che l’assessora ha assicurato verranno tradotte in iniziative concrete: «Le idee emerse oggi — ha detto — ci prepariamo a declinarle in maniera pratica».

La riapertura del Centro Dattoli non è un episodio isolato. L’assessora ha anticipato che l’amministrazione è al lavoro per restituire alla città ulteriori spazi pubblici dedicati alla socialità: «A breve riapriremo anche il Centro Sociale Lanzino a Saporito», ha spiegato.

Durante l’incontro, molti cittadini hanno potuto visitare la struttura, rimasta chiusa dai mesi della pandemia. La riattivazione ufficiale del Centro è prevista durante le festività natalizie, quando tornerà a disposizione della comunità.