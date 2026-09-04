I bambini dell’infanzia saranno ospitati nel vicino plesso della primaria. Dal primo giorno garantiti mensa e trasporto

Le attività della scuola dell’infanzia di via Domenico Vanni, a Rende Centro, riprenderanno regolarmente lunedì 14 settembre. I bambini saranno ospitati temporaneamente nel vicino plesso della scuola primaria, a pochi metri dall’edificio reso inagibile da un incendio durante l’estate.

La soluzione è stata comunicata dall’Amministrazione comunale al termine di un sopralluogo e dopo l’avvio dei lavori necessari alla ripresa delle attività scolastiche. Il comunicato non specifica la natura degli interventi né i tempi previsti per il recupero della struttura danneggiata.

Le classi trasferite nella scuola primaria

La sistemazione temporanea consentirà agli alunni di rimanere nella stessa zona e di continuare a frequentare un ambiente scolastico vicino al plesso originario.

Le lezioni inizieranno il 14 settembre, secondo il calendario scolastico. Fin dal primo giorno saranno disponibili anche il servizio mensa e il trasporto scolastico.

Il trasferimento nel plesso della primaria resterà in vigore durante l’indisponibilità della scuola dell’infanzia. Non è stata indicata, al momento, una data per il rientro nell’edificio di via Domenico Vanni.

Il lavoro degli uffici comunali

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la soluzione individuata e per i tempi dell’organizzazione.

All’attività hanno partecipato il settore Pubblica istruzione, diretto da Gianfranco Salerno, e i settori Lavori pubblici e Patrimonio, coordinati politicamente dall’assessore Pierpaolo Iantorno e sul piano amministrativo dal dirigente Carlo Consoli. Coinvolti anche gli operatori di Rende Servizi.

Il sindaco Sandro Principe, il vicesindaco Fabio Liparoti, l’assessora all’Istruzione Stefania Belvedere e la consigliera delegata all’Istruzione e al Centro storico Marinella Castiglione hanno sottolineato l’obiettivo di limitare i disagi per le famiglie e assicurare la regolare apertura dell’anno scolastico.