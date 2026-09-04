Consulenza specialistica sull’intelligenza artificiale e un contributo a fondo perduto per realizzare gli investimenti individuati. È quanto prevede “AI LAB Cosenza 2026”, il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con l’Università della Calabria.

L’iniziativa è rivolta alle micro, piccole e medie imprese della provincia e dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 75mila euro. Le domande potranno essere presentate online dall’11 settembre al 12 ottobre 2026.

Il beneficio può raggiungere un valore complessivo di 7.500 euro per impresa. La cifra comprende però due voci differenti: un servizio di consulenza del valore di 5mila euro e un contributo monetario massimo di 2.500 euro.

Come funziona AI LAB Cosenza 2026

Il percorso riservato alle imprese selezionate si articola in due fasi.

La prima prevede incontri individuali con gli esperti dell’Università della Calabria negli spazi del PIDLAB CamERAdigitale, all’interno dell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”. Il servizio, valutato 5mila euro, servirà a definire un piano personalizzato per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’attività aziendale.

La seconda fase mette a disposizione un contributo a fondo perduto fino a 2.500 euro, pari al 50% delle spese sostenute dall’impresa per investimenti diretti in soluzioni tecnologiche.

L’obiettivo è accompagnare le aziende dalla definizione del progetto alla sua applicazione, creando un collegamento tra le competenze accademiche e le esigenze del sistema produttivo provinciale.

Quali imprese possono partecipare

Il bando è aperto alle micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori economici, purché abbiano la sede legale o un’unità locale in provincia di Cosenza.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma Restart di InfoCamere nelle seguenti date:

apertura alle ore 11 dell’11 settembre 2026;

chiusura alle ore 12 del 12 ottobre 2026.

L’assegnazione avverrà attraverso una procedura a graduatoria. Al termine del percorso, le imprese beneficiarie presenteranno i risultati raggiunti durante un workshop pubblico nell’Officina delle idee “Adriano Olivetti”.

Algieri: «Un percorso guidato e consapevole»

«Con AI LAB Cosenza 2026 offriamo alle imprese del territorio uno strumento concreto per avvicinarsi all’intelligenza artificiale in modo guidato e consapevole, grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria», afferma Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza.

«Non si tratta soltanto di un contributo economico, ma di un percorso di accompagnamento che unisce competenze scientifiche e bisogni reali delle aziende, per trasformare l’innovazione in valore per il tessuto produttivo cosentino», aggiunge.

Greco: «Un ponte tra ricerca e impresa»

Il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, sottolinea il ruolo del trasferimento tecnologico: «Mettere le competenze maturate nell’AI a disposizione delle piccole e medie imprese significa rafforzare il trasferimento tecnologico e creare un ponte concreto tra ricerca e impresa, trasformando la conoscenza accademica in innovazione, valore e nuove opportunità per il territorio».

Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione “Avvisi e Bandi”. Per le informazioni è possibile scrivere all’indirizzo pid@cs.camcom.it.