L’Amministrazione Comunale di Rende comunica che lunedì 22 settembre, da inizio mattina, la Rende Servizi avvierà, in via sperimentale, lo spazzamento automatizzato presso piazza Nicolas Green, piazza Italia a Villaggio Europa, piazza Matteotti e piazza Borsellino, piazza Madonna di Lourdes e le strade principali del Centro Storico.
A sperimentazione completata con esito positivo, l’Amministrazione comunicherà apposito calendario dei futuri interventi che saranno, comunque, giornalieri ed interesseranno zone prossime del territorio. L’Amministrazione Comunale di Rende continua nel suo impegno per il rispristino delle migliori condizioni di pulizia e decoro urbano.