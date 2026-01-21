Al via Valle dell’Inferno 1 e Valle dell’Inferno 2, personale a lavoro sulla pista del Cavaliere per la quale si attendono comunicazioni ufficiali

A Lorica domani ci sarà la riapertura delle piste da sci. Lo ha comunicato con una nota sui propri profili social Ferrovie della Calabria. «Da domani – si legge – sul comprensorio sciistico di Lorica, riapriranno le piste Valle dell’Inferno 1 e Valle dell’Inferno 2, servite dall’impianto di risalita della zona alta».

Ad aiutare nella riapertura, ovviamente, le copiose nevicate delle scorse ore, arrivate dopo un periodo non felicissimo, che «hanno consentito agli operatori di intervenire tempestivamente per il ripristino del manto nevoso, rendendo nuovamente fruibili le piste della parte alta in condizioni di sicurezza».

Riapertura delle piste da sci a Lorica, squadre a lavoro sulla pista del Cavaliere

Squadre delle Ferrovie sono inoltre a lavoro anche sulla pista del Cavaliere: «L’obiettivo – prosegue il post – è quello di creare uno strato di neve adeguato e conforme agli standard di sicurezza, così da valutare l’apertura anche delle piste della parte bassa». Su quest’ultima seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali.

Nella nota, Ferrovie ricorda che «ogni mattina verrà pubblicato il bollettino aggiornato sulle condizioni del comprensorio e sull’apertura degli impianti tramite i canali ufficiali Facebook e il sito web».