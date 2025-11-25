La tiktoker e influencer, nota per il suo stile provocatorio e la recente risonanza politica, ha animato la locanda cosentina con video, incontri e momenti di confronto, confermandosi protagonista della scena social nazionale
Rita De Crescenzo — la tiktoker e influencer napoletana che divide, fa discutere e riempie i social — è recentemente arrivata in Calabria come ospite speciale di una nota locanda cosentina, portando con sé non solo la sua verve estrema, ma anche un seguito massiccio di fan.
Originaria del quartiere Pallonetto di Santa Lucia a Napoli, Rita De Crescenzo è diventata un fenomeno virale sui social, soprattutto su TikTok, dove ha accumulato oltre 1,7 milioni di follower.
Sul web si fa chiamare anche “Svergognata” o “Scostumata”, soprannomi che riflettono il suo stile provocatorio. Influenxer
L’invito nella locanda cosentina Porcopò rappresenta un’occasione per Rita di consolidare la sua immagine come “voce popolare”.