La società smentisce quanto denunciato da un lettore di Cosenza Channel: «Non risultano interruzioni prolungate del servizio nelle aree indicate»
Questa mattina abbiamo pubblicato la lettera di un lettore di Cosenza Channel che denunciava la cronica mancanza di acqua in centro città, nello specifico nella zona di piazza Bilotti, e l'impossibilità di avere una interlocuzione con il Comune e la Sorical. Il cittadino lamentava disagi di natura igienica-sanitaria e danni economici, per il continuo acquisto di bottiglie di acqua. La lettera si chiudeva con la volontà di fare ricorso alla magistratura.
La denuncia del lettore di Cosenza Channel non è passata inosservata. Questa la replica di Sorical: «In riferimento all’articolo pubblicato da Cosenza Channel relativo ai disagi nella fornitura idrica registrati in alcune zone del centro cittadino di Cosenza, Sorical ritiene doveroso fornire alcune precisazioni a tutela della corretta informazione e dei cittadini.
Sorical gestisce una parte il servizio di adduzione idrica a servizio del Comune di Cosenza, assicurando l’approvvigionamento ai serbatoi. Le infrastrutture di competenza della Società – condotte di grande adduzione, impianti di sollevamento e sistemi di captazione – risultano regolarmente funzionanti e non presentano, allo stato attuale, criticità tali da giustificare interruzioni prolungate del servizio nelle aree indicate».