Questa mattina abbiamo pubblicato la lettera di un lettore di Cosenza Channel che denunciava la cronica mancanza di acqua in centro città, nello specifico nella zona di piazza Bilotti, e l'impossibilità di avere una interlocuzione con il Comune e la Sorical. Il cittadino lamentava disagi di natura igienica-sanitaria e danni economici, per il continuo acquisto di bottiglie di acqua. La lettera si chiudeva con la volontà di fare ricorso alla magistratura.

La denuncia del lettore di Cosenza Channel non è passata inosservata. Questa la replica di Sorical: «In riferimento all’articolo pubblicato da Cosenza Channel relativo ai disagi nella fornitura idrica registrati in alcune zone del centro cittadino di Cosenza, Sorical ritiene doveroso fornire alcune precisazioni a tutela della corretta informazione e dei cittadini.

Sorical gestisce una parte il servizio di adduzione idrica a servizio del Comune di Cosenza, assicurando l’approvvigionamento ai serbatoi. Le infrastrutture di competenza della Società – condotte di grande adduzione, impianti di sollevamento e sistemi di captazione – risultano regolarmente funzionanti e non presentano, allo stato attuale, criticità tali da giustificare interruzioni prolungate del servizio nelle aree indicate».