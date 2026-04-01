L’unico sito speleologico turistico della regione aprono per la Pasqua 2026. Un viaggio tra stalattiti e preistoria con turni speciali e sconti il sabato sono un'occasione unica nel cuore della Calabria.

Il complesso carsico delle Grotte di Sant'Angelo a Cassano allo Ionio rappresenta una delle mete più affascinanti della Calabria settentrionale perché unisce lo spettacolo naturale delle stalattiti alla storia millenaria dei primi insediamenti umani del Neolitico. Questo sito offre un percorso suggestivo tra cavità profonde e formazioni calcaree modellate dall'acqua nel corso delle ere geologiche rendendolo una tappa imperdibile per chi ama il turismo naturalistico e l'archeologia.

In occasione delle festività pasquali il Comune di Cassano allo Ionio e il Centro Regionale di Speleologia Enzo dei Medici hanno predisposto un calendario speciale di aperture per accogliere i visitatori. Si tratta di un'opportunità unica per esplorare il ventre della terra durante la Settimana Santa e il Lunedì dell’Angelo approfittando di turni di ingresso distribuiti lungo tutto l'arco della giornata.

Il programma delle visite inizia giovedì 2 aprile con ingressi previsti alle ore 10:00 oppure 11:30 e nel pomeriggio alle 15:00 o 16:30. La stessa disponibilità viene garantita per la giornata di venerdì 3 aprile con i medesimi orari. Sabato 4 aprile è prevista l'iniziativa speciale denominata Tutti in Grotta che prevede un biglietto agevolato.

Per questa occasione la frequenza degli ingressi aumenta sensibilmente con partenze ogni mezz'ora dalle 10:00 fino alle 11:30 e ripresa pomeridiana costante dalle 15:00 alle 16:30. Bisogna ricordare che nella giornata di domenica 5 aprile le grotte resteranno chiuse al pubblico per la festività di Pasqua.

Per il Lunedì dell’Angelo che cade il 6 aprile le visite saranno concentrate esclusivamente nella fascia mattutina con turni serrati ogni trenta minuti a partire dalle 10:00 fino all'ultimo ingresso delle 12:30. Le attività si concluderanno martedì 7 aprile con il ripristino dei quattro turni ordinari fissati alle ore 10:00 e 11:30 per la sessione antimeridiana e alle 15:00 e 16:30 per quella conclusiva. Nel giorni dedicati alla festa e alla scampagnata, dunque, un ritaglio di tempo potrebbe essere dedicato alla scoperta del tesoro speleologico unico nel suo genere.