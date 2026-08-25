Prosegue la campagna nazionale "La prevenzione non va in vacanza" per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati a raggi UV, cloro e salsedine. Giovedì 27 agosto la sede dell'Unione Italiana Ciechi di Rende aprirà il proprio gabinetto oculistico per controlli e visite senza costi per i cittadini

La tutela della vista non va in pausa durante la stagione estiva, periodo in cui l'esposizione agli agenti atmosferici e ambientali si fa più intensa e rischiosa per l'apparato visivo. Con l'obiettivo di offrire un presidio concreto sul territorio e promuovere la cultura della diagnosi precoce, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Calabria, in stretta collaborazione con la sezione provinciale della Iapb e l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Nazionale, rinnova l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione denominata "La prevenzione non va in vacanza".

I rischi estivi per la vista e gli obiettivi della campagna

L'iniziativa nasce dalla necessità fondamentale di stimolare una maggiore consapevolezza sull'importanza della cura degli occhi anche nei periodi di riposo. I riflettori sono puntati in particolare sui potenziali pericoli derivanti dall'esposizione prolungata e non protetta ai raggi ultravioletti, oltre che dai contatti frequenti con l'acqua salata del mare e con il cloro presente nelle piscine: agenti chimici e fisici che possono arrecare danni anche severi alla superficie oculare e alle strutture interne.

Screening gratuiti e colloqui informativi per i cittadini

Il momento centrale dell'iniziativa si terrà giovedì 27 agosto a partire dalle ore 15 presso la sede dell'UICI a Rende. L'organizzazione metterà a disposizione il proprio gabinetto oculistico per erogare una serie di screening gratuiti dedicati alla popolazione. Durante l'intero pomeriggio, i cittadini interessati potranno accedere liberamente alla struttura per sottoporsi a esami di controllo non invasivi ed effettuare colloqui informativi diretti con il personale sanitario specializzato presente sul posto.