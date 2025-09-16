Una notte che è rimasta scolpita nella memoria collettiva. Qualche sera fa Dario Brunori, insieme alla sua Sas, ha fatto vibrare San Fili con un concerto gratuito sotto il celebre “Albero delle noci”, simbolo del paese e titolo del suo disco più venduto. L’evento, intitolato “Da Sanremo a San Fili”, ha radunato circa 10mila spettatori in Piazza Stazione, trasformandola in un mare di luci, emozioni e abbracci.

Il concerto, promosso dal Comune di San Fili con il supporto di Mazinga Eventi, non è stato un semplice live. È stato un gesto di gratitudine: Brunori ha voluto ringraziare la sua terra dopo l’affermazione all’ultimo Festival di Sanremo, scegliendo di condividere musica e racconti senza cachet, come dono sincero alla comunità.

Il pubblico ha accolto il cantautore con entusiasmo travolgente, intonando insieme i brani che lo hanno consacrato come una delle voci più amate del panorama italiano. La cornice naturale dell’albero delle noci ha reso il momento ancora più simbolico. Di seguito le immagini suggestive ed emozianti girate dalla video maker cosentina Alessia Greco