L’associazione Svimar ha riconosciuto l’impegno profuso a favore del territorio e per la crescita sociale della comunità. L’evento si è svolto sotto l’alto patrocinio del ministero dell’Interno

Venerdì 30 gennaio 2026, a Villa Orsini – Mirabella Eclano (AV), l’Associazione Svimar ha conferito un importante riconoscimento a Angelina Di Sisto (imprenditrice) e a oltre 120 donne sindaco delle aree interne del Sud Italia, per il loro impegno nella crescita dei territori e nella valorizzazione delle comunità locali. Tra le amministratrici premiate per la dedizione, la leadership e il coraggio nella gestione della cosa pubblica c’è anche la nostra Sindaca Linda Cribari a testimonianza del ruolo fondamentale delle donne nella guida delle nostre comunità e nello sviluppo del Mezzogiorno.

L’evento, svoltosi sotto l’Alto Patrocinio del Ministero dell’Interno, è stato preceduto da un momento di confronto e dialogo sui principali temi che affliggono le Aree Interne, tra cui spopolamento, servizi essenziali, infrastrutture e opportunità di sviluppo, offrendo alle amministratrici presenti un’importante occasione di riflessione condivisa. Il riconoscimento alla Sindaca Linda Cribari rappresenta e testimonia l’importanza di una guida istituzionale attenta, competente e profondamente legata al proprio territorio. Un momento significativo che valorizza non solo il ruolo delle donne nelle istituzioni, ma anche l’impegno del nostro Comune nel percorso di sviluppo e coesione del Mezzogiorno.