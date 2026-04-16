Nel cuore dell’anno giubilare francescano, la parrocchia Sant’Antonio di Rende apre le porte a un itinerario espositivo dedicato a una delle figure più radicate nella spiritualità calabrese: san Francesco da Paola.

Dal 14 al 28 aprile sarà possibile visitare una mostra di immagini sacre che ripercorrono la storia iconografica e devozionale dell’eremita di Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi e patrono della Calabria. Un racconto che non si limita alla dimensione locale, ma si estende alla diffusione del culto in tutta Italia e oltre.

La biografia del santo affonda le radici in un legame simbolico con san Francesco d’Assisi. I genitori, rimasti a lungo senza figli, si affidarono al Poverello promettendo di dare il suo nome al nascituro. Alla nascita, una grave infezione a un occhio segnò i primi mesi di vita del bambino: un nuovo voto, questa volta accompagnato dalla promessa di consacrazione religiosa, segnò la guarigione e il destino del giovane Francesco.

Da quel momento, la sua esistenza si sviluppa nel segno dell’essenzialità: preghiera, digiuno, astinenza. Una vita appartata, ma attraversata da carismi che ne hanno alimentato nei secoli una devozione popolare intensa e capillare, soprattutto in Calabria, dove resta il santo più amato.

La mostra intende restituire proprio questa stratificazione di culto, attraverso un percorso che parte dalle immagini più antiche - canivet, litografie e cromolitografie - e attraversa le produzioni più diffuse: serie popolari, cartoline, fino a un annullo postale dedicato. Il percorso si chiude con una ricognizione delle immagini venerate nelle diverse aree del Mezzogiorno e della penisola, dalla Calabria alla Sicilia, dalla Puglia alla Campania, offrendo uno sguardo sulla dimensione nazionale della devozione.

Accanto al materiale iconografico, sono esposti anche alcuni dipinti, a completare un allestimento che unisce valore storico e dimensione spirituale. La mostra è visitabile tutti i giorni, dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.