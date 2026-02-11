L’inserimento di San Giovanni in Fiore nello stato di emergenza per il ciclone Harry è significativo per la tutela della nostra comunità. “Ci siamo mossi con tempestività – dichiara l’assessore comunale Marco Ambrogio – per evitare che il nostro territorio restasse escluso dalle agevolazioni previste. Era fondamentale agire subito e con determinazione”.

Il riconoscimento dello stato di emergenza consentirà a cittadini e aziende di accedere alla sospensione per sei mesi delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti, con la possibilità di rateizzare successivamente gli importi senza interessi. Si tratta di una misura concreta che offre un sostegno reale a chi ha subito danni e difficoltà a causa del maltempo. “In una fase delicata come questa – prosegue Ambrogio – garantire strumenti di sollievo economico significa difendere il tessuto sociale e produttivo della città. Le famiglie e le imprese devono sapere che le istituzioni sono presenti”.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’attuazione delle misure previste, affinché tutte le opportunità vengano pienamente attivate e nessuno resti escluso dai benefici riconosciuti.