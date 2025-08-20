La società Fastweb ha attivato una connessione mobile temporanea in attesa di riparare il guasto a un cavo in fibra ottica gestito da un altro operatore
Il disservizio che ha interessato l’erogazione dei servizi del Centro assistenza primaria territoriale (Capt) del Comune di San Marco Argentano è stato di breve durata. Lo rende noto Fastweb, intervenuta con tempestività dopo la nostra segnalazione.
Il disservizio era stato causato da un guasto a un cavo in fibra ottica gestito da un altro operatore, la società informa che i servizi di connettività sono stati ripristinati nella tarda mattinata di oggi in seguito all’attivazione di una connessione mobile temporanea, in attesa del completamento degli interventi sulla tratta in fibra.