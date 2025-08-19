Da qualche giorno, a causa di un guasto sulla linea ottica della tratta che alimenta la linea dati, non possono essere forniti gli importanti servizi erogati dal CAPT di San Marco Argentano. Il sindaco e l’assessore alla sanità Giuseppina Occhiuzzi hanno prontamente contattato i responsabili dell’Azienda Sanitaria Provinciale, i quali hanno assicurato di aver segnalato l’anomalia al fornitore Fastweb, che utilizza tratti di rete di competenza Tim, ex Telecom.

Il sistema, ad oggi, risulta purtroppo ancora non funzionante e la pratica in lavorazione. Il sindaco, al fine di sollecitare un tempestivo intervento, oggi ha contattato anche i referenti Tim, che hanno dimostrato la consueta disponibilità. Si continuerà a vigilare affinché i servizi possano essere ripristinati nel più breve tempo possibile.