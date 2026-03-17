Passione, tradizione, qualità. Da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo, torna il Premio Oleario di San Vincenzo La Costa: due giornate dedicate all’olio extravergine, alle eccellenze del territorio e alla cultura che ruota intorno all’olivo.

La prestigiosa manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, anche quest’anno avrà come cornice il sontuoso palazzo Miceli a San Sisto dei Valdesi ma ci sarà una parte espositiva dedicata alla cultura e si darà spazio all’artigianato, con degustazioni e incursioni nel mondo dell’arte e della moda. Il Premio Oleario è organizzato dal Comune di San Vincenzo la Costa in collaborazione con il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp e l’Associazione Olivicola cosentina, con il patrocinio dell’Accademia nazionale dell’Olivo e dell’Olio e la collaborazione del Centro di ricerca dell’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (Crea). Finalità del Premio è quella di valorizzare gli oli extravergine d’oliva selezionando i migliori prodotti calabresi e italiani.

Il concorso si divide in due categorie: la prima, intitolata a Nino Luigi Iannotta, è aperta a tutti i produttori italiani, mentre la categoria “Borgo dell’olio” è rivolta soltanto ai cittadini di San Vincenzo la Costa. I campioni degli oli, rigorosamente anonimi, vengono sottoposti all’esame organolettico da parte della commissione del Crea che decreta i vincitori nelle tre categorie di fruttato, ovvero intenso, medio e leggero. Il programma Le giornate dedicate al Premio Oleario di San Vincenzo La Costa si apriranno giovedì 19 marzo con un corso di potatura a cura dell’Arsac (iscrizioni su www.arsacweb.it).

Si entra nel vivo della manifestazione sabato 21, con l’incontro istituzionale alle 12 a Palazzo Miceli e l’apertura di una mostra dedicata all’olio e all’olivicoltura. Si riparte alle 17 con un talk dal titolo “Le mani nell’olio” e un laboratorio sensoriale a cura del Panel Thomas Patrizio Vatrano che darà delle indicazioni su come riconoscere l’olio di qualità. La giornata proseguirà con una performance artistica e uno show-cooking con degustazione finale. Ci si ritrova domenica 22 alle 16, con la riapertura dell’area espositiva e dei laboratori per adulti e bambini. Alle 18 l’attesa cerimonia di premiazione in cui saranno consegnati i riconoscimenti ad imprenditori e piccoli produttori di olio. Il sipario sulla V edizione del Premio Oleario di San Vincenzo La Costa si chiuderà con un concerto di musica per tutti gli ospiti, negli eleganti spazi di Palazzo Miceli.