I due cantautori cosentini protagonisti con Cocciante e Jimmy Fontana in una notte di duetti e grandi classici

La serata delle cover di Festival di Sanremo 2026 si prepara a trasformarsi in un mosaico di collaborazioni inedite, reinterpretazioni audaci e ritorni ai grandi classici. Trenta artisti, ognuno affiancato da ospiti scelti personalmente, attraverseranno oltre mezzo secolo di musica italiana e internazionale.

Fra duetti sorprendenti, omaggi al passato e contaminazioni pop, a emergere — per la Calabria e non solo — sono due presenze di casa: Aiello e Brunori Sas, entrambi cosentini, entrambi protagonisti di scelte musicali che raccontano molto della loro identità artistica.

Aiello e Gassamnn

Aiello salirà sul palco insieme a Leo Gassmann per reinterpretare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, brano del 1973 costruito sull’intreccio tra destino, consapevolezza e fragilità emotiva.

Una scelta che rispecchia perfettamente il registro del cantautore cosentino: voce intensa, approccio intimo, attenzione maniacale alle sfumature emotive. Per Aiello sarà un ritorno a Sanremo con un pezzo che mette al centro l’espressività, la parola e la confessione musicale.

Brunori Sas is back

Brunori Sas, reduce dal terzo posto nel 2025, accompagnerà Maria Antonietta & Colombre in Il mondo di Jimmy Fontana.

Un classico del 1965 che sembra cucito addosso alla poetica brunoriana: malinconia luminosa, nostalgia che non pesa, eleganza melodica. Chi conosce il suo repertorio sa che il cantautore cosentino ha sempre dialogato con la tradizione senza nostalgia sterile: il suo è un amore filologico, ironico e profondo.

Due artisti, una stessa radice: Cosenza

Aiello e Brunori condividono una traiettoria che parte dalla provincia di Cosenza e arriva ai palchi nazionali.

Aiello, classe 1985, dopo gli studi musicali a Cosenza e Roma, ha contaminato indie, r&b e pop in una formula personale che lo ha portato sul palco dell’Ariston nel 2021 con Ora. Brunori, nato nel 1977, ha sempre mantenuto un rapporto visceralmente identitario con la sua terra: studio nei pressi dell’UNICAL, progetti culturali radicati nel territorio, concerti gratuiti in piazza. La sua laurea honoris causa del 2026 suggella un legame che va oltre la carriera musicale.

Tutti i duetti

• Arisa con Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

• Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

• Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

• Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

• Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is A Tramp

• Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

• Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

• Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

• Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

• Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

• Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

• Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

• J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

• LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

• Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

• Levante con Gaia – I maschi

• Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

• Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

• Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

• Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

• Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

• Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

• Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

• Raf con The Kolors – The Riddle

• Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

• Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

• Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit The Road Jack

• Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

• Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

• Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

La serata, come da regolamento, avrà una classifica dedicata e separata da quella finale del Festival. A decretare il vincitore saranno televoto, Sala Stampa TV-Web e giuria delle Radio.