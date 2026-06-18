La fede diventa occasione di incontro tra comunità, territori e tradizioni. A Santa Domenica Talao la festa in onore di Santa Domenica Vergine e Martire assume quest’anno un significato particolare, inserendosi nel percorso della Rete delle Città di Santa Domenica, nata nel 2023 per unire le municipalità legate al culto e al patrocinio della giovane martire.

L’appuntamento è in programma sabato 20 giugno e porterà nel borgo della provincia di Cosenza rappresentanti istituzionali, comunità religiose e amministrazioni che condividono un cammino fondato su memoria, devozione e promozione dei territori.

La Rete delle Città di Santa Domenica

La Rete delle Città di Santa Domenica ha avviato il proprio percorso nel 2023, ispirata dall’operatore culturale Giuseppe Semeraro e dal sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, città conosciuta come capitale delle luminarie nel mondo.

In questi tre anni hanno aderito al progetto diverse municipalità del Sud Italia, accomunate dal culto verso Santa Domenica. Tra le realtà coinvolte figurano Scorrano, Campagna, Caraffa di Catanzaro, Mandanici, Torre di Ruggiero, Ricadi, Santa Domenica Talao, Santa Domenica Vittoria, Tropea, Orria e Sant’Angelo di Brolo.

L’obiettivo è costruire un percorso condiviso capace di tenere insieme fede, identità locale, cultura popolare e valorizzazione dei luoghi. Una rete che non si limita alla dimensione religiosa, ma punta anche a rafforzare relazioni istituzionali e occasioni di promozione territoriale.

Il programma della festa a Santa Domenica Talao

L’amministrazione comunale di Santa Domenica Talao, guidata dal sindaco Alfredo Lucchesi, ha organizzato la festa in onore di Santa Domenica V.M. per sabato 20 giugno. Il programma prevede la processione con la nuova statua di Santa Domenica per le vie della comunità, il concerto del coro polifonico “Laudate Dominum” e la solenne celebrazione eucaristica.

La messa sarà presieduta da monsignor Stefano Rega, vescovo della diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Al termine della celebrazione sono previsti l’Agorà in piazza Italia e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, a chiusura di una giornata pensata come momento di devozione, incontro e condivisione.

Il messaggio del sindaco Lucchesi

Per il sindaco Alfredo Lucchesi, la festa rappresenta anche un’occasione per consolidare il percorso avviato dalla Rete e rafforzare i rapporti tra le comunità che condividono il culto della martire.

«Desidero ringraziare la segretaria della Rete, Grazia Pignatelli, tutte le municipalità che hanno accolto il nostro invito, il nostro assistente ecclesiastico don Nino De Vicenzo e le due ambasciatrici, la signora Cotrina Orlando, di Torricella, e la signora Allison Hughes, dello Stato della Virginia, Stati Uniti», dichiara il sindaco Alfredo Lucchesi.

Il primo cittadino ha poi rivolto un messaggio di accoglienza alle delegazioni e ai partecipanti: «Saremo lieti di accogliervi. Sarà l’occasione per rafforzare i legami tra le municipalità, di cultura e condivisione».