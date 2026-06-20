Ripristinati l’impianto elettrico e quello di videosorveglianza e installati nuovi arredi e nuove vetrate

Terminati gli interventi di ristrutturazione, ha riaperto nella sua sede abituale l’ufficio postale di Lauropoli di Cassano, in corso Laura Serra. La sede era stata resa inagibile a seguito di un assalto con ordigno esplosivo che aveva distrutto l’ATM Postamat e provocato ingenti danni alla struttura.

Nell’ambito dei lavori si è proceduto con la completa ristrutturazione degli ambienti danneggiati, compresa la sala consulenza e i locali di back office. Tra gli altri interventi sono stati ripristinati l’impianto elettrico e quello di videosorveglianza e installati nuovi arredi e nuove vetrate. A disposizione della clientela tre sportelli e una sala consulenza per i prodotti di risparmio e investimento.

I nuovi banconi ergonomici sono stati pensati per favorire l’aspetto relazionale tra i clienti e il personale dipendente dell’ufficio. Poste Italiane, infatti, ha voluto trasformare l’increscioso evento in un’opportunità, per rinnovare e ripensare gli spazi dell’immobile.

La sede è dotata di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24, che consente di monitorare possibili intrusioni e intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata, consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione.

Nelle prossime settimane è prevista anche l’installazione di un ATM Postamat di nuova generazione, caratterizzato da migliori performance e sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. L’ufficio postale di Lauropoli di Cassano è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.