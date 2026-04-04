Da Claudio Baglioni a Geolier, passando per Luché, Giorgia e i Negramaro e Pooh si annuncia un agosto ricchissimo per l’Alto Tirreno cosentino

Sono in corso le attività preparatorie per la realizzazione dell'Arena dei Cedri a Santa Maria del Cedro, una nuova struttura destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per gli eventi estivi dell'intero territorio della Riviera dei Cedri. «Nei giorni scorsi - si legge in una nota - sono stati effettuati i sopralluoghi del sindaco Ugo Vetere e del direttore artistico Alfredo De Luca nell'area individuata nei pressi del lungomare Giorgio Perlasca, dove sorgerà la nuova arena. Le verifiche hanno confermato la fattibilità degli interventi, segnando un primo passo concreto verso la nascita di uno spazio pensato per accogliere grandi eventi».

«Già dalla prossima estate l'Arena dei Cedri - viene annunciato - ospiterà artisti di primo piano del panorama musicale e teatrale italiano. Sono già in programma Geolier (23 agosto), i Negramaro (17 agosto), Claudio Baglioni (26 agosto), Giorgia (3 agosto), i Pooh (27 agosto) e Luchè (8 agosto), con ulteriori appuntamenti che arricchiranno il calendario. Si tratta di un'iniziativa che punta a valorizzare ulteriormente il territorio, portando per la prima volta a Santa Maria del Cedro eventi di grande richiamo nazionale e rafforzando l’attrattività dell'intera area dell'Alto Tirreno cosentino».

«La manifestazione - continua la nota - si svolgerà durante il periodo estivo e coinvolgerà l'intero comprensorio, con importanti ricadute sul piano turistico ed economico. L'organizzazione è già al lavoro per garantire la piena riuscita degli appuntamenti in programma. Venerdì 17 aprile, alla Cittadella regionale, a Catanzaro, si terrà una conferenza stampa alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere e del cantautore Claudio Baglioni».

«In quell'occasione verrà presentato ufficialmente il tour dell'artista, che farà tappa anche a Santa Maria del Cedro. Nel frattempo prosegue l'iter legato alle attività connesse all'evento. L'invito dell'amministrazione comunale è rivolto a tutti gli operatori del settore turistico - ristoratori, strutture ricettive e attività commerciali - affinché si preparino ad accogliere al meglio visitatori e spettatori, contribuendo al successo di un progetto destinato a lasciare il segno».