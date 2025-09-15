Il 5 centrato presso la rivendita tabacchi n.14 in viale Primo Maggio
Nell’estrazione di venerdì 12 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Scalea, in provincia di Cosenza, un “5” da 42.013,40 euro presso la Rivendita Tabacchi N°14 in viale I Maggio, 23-25.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 settembre, sale a 51,8 milioni di euro.