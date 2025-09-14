In tutta la Calabria sono 155. Nel vasto territorio bruzio 27 sono i bandi già ammessi e finanziati e 39 quelli finanziabili. Ecco quali sono e le finalità dei progetti con importo massimo 100mila euro

Con il decreto dirigenziale n. 12527/2025, la Regione Calabria ha ufficialmente approvato la graduatoria definitiva dei Comuni che hanno partecipato all’Avviso pubblico “Sviluppo delle montagne calabresi”, promosso dal Dipartimento UOA Politica della Montagna. Sono 155 quelli ammessi, (di cui 46 già finanziati e 109 finanziabili) grazie al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), con un sostegno economico che potrà arrivare fino a 100 mila euro per ciascun beneficiario. In provincia di Cosenza sono 27 quelli già ammessi e finanziati e altri 39 quelli ammessi e finanziabili (clicca qui per il documento integrale).

Obiettivi e finalità del finanziamento per le montagne calabresi

Grazie a questo finanziamento per le montagne calabresi, i Comuni cosentini interessati, ma quelli calabresi più in generale, avranno la possibilità di realizzare opere concrete che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla capacità di attrarre nuovi flussi turistici. Il finanziamento montagne calabresi è destinato a interventi che hanno una duplice finalità:

salvaguardia e valorizzazione del territorio montano,

miglioramento della qualità della vita nei Comuni montani.

L’iniziativa punta non solo a sostenere la sicurezza delle comunità locali, ma anche a incrementare l’attrattività turistica dei borghi cosentini e calabresi, rafforzando così l’economia delle aree interne. I progetti finanziati con il Fosmit coprono diverse aree strategiche:

Aree di atterraggio per elisoccorso (anche notturno), a garanzia di una maggiore sicurezza sanitaria.

Riqualificazione dei centri storici, con installazione di arredi urbani e nuova cartellonistica per migliorare l’accoglienza turistica.

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale, per rendere più sicuri e accessibili i collegamenti interni.

Piccoli invasi ad uso irriguo e di protezione civile, realizzati in due Comuni selezionati.

Strutture turistiche e ricreative, come aree pic-nic, campeggi e rifugi, pensate per ampliare l’offerta turistica della montagna calabrese.

“Sviluppo delle montagne calabresi”, i 27 Comuni del Cosentino ammessi e finanziati: somme e finalità

"Realizzazione aree per atterraggio elisoccorso anche nelle ore notturne”

Laino Borgo: 75mila euro

75mila euro Papasidero: 74mila euro

74mila euro Verbicaro: 73mila 500 euro

73mila 500 euro Sant’Agata d’Esaro: 75mila euro

75mila euro San Demetrio Corone: 75mila euro

“Realizzazione interventi di riqualificazione centri storici, arredi urbani, cartellonistica”

Alessandria del Carretto: 100mila euro

100mila euro Nocara: 99mila euro

99mila euro Acquaformosa: 100mila euro

100mila euro Montegiordano: 100mila euro

100mila euro San Basile: 100mila euro

100mila euro Scala Coeli: 100mila euro

100mila euro Aieta: 100mila euro

“Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale”

Paludi: 99mila euro

99mila euro Plataci: 95mila euro

95mila euro San Lorenzo Bellizzi: 100mila euro

100mila euro Carpanzano: 100mila euro

100mila euro Castroregio: 100mila euro

100mila euro Civita: 100mila euro

100mila euro Pedivigliano: 100mila euro

100mila euro Terravecchia: 100mila euro

100mila euro Albidona: 98mila euro

98mila euro Parenti: 99mila e 500 euro

"Realizzazione aree pic-nic, aree campeggi e rifugi turistici”