I controlli seguono la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Polizia Stradale nell’ambito del protocollo “Gite scolastiche in sicurezza”

Continua la proficua collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Polizia Stradale nell’ambito del protocollo “Gite scolastiche in sicurezza”, finalizzato a rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasioni di gite e viaggi di istruzione. Su richiesta degli istituti scolastici pattuglie della Polizia Stradale intervengono per effettuare verifiche sul veicolo, sullo stato degli pneumatici, sull’efficienza dei dispositivi di illuminazione, freni, uscite di sicurezza, presenza di estintori e cinture di sicurezza, ma anche e soprattutto verifiche sui conducenti.

In questo contesto, personale della Polizia Stradale di Scalea ha effettuato un controllo su un autobus in partenza da Belvedere Marittimo per un viaggio d’istruzione, durante il quale è stato accertato il malfunzionamento del tachigrafo del veicolo, oltre ad un cattivo stato degli pneumatici, circostanza quest’ultima che non ha permesso l’inizio del viaggio con quel bus. L’azienda proprietaria del mezzo, si è adoperata quindi per la sostituzione dell’autobus inefficiente, anche sul nuovo autobus venivano accertate alcune irregolarità riguardante il tachigrafo, che però non pregiudicava la sicurezza degli alunni.