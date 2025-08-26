L’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla storica Fiera di Novembre di Schiavonea, giunta quest’anno alla sua 364ª edizione.

La manifestazione si terrà come da tradizione il 1° e 2 novembre 2025, dalle 7:30 alle 20:30, e rappresenta uno degli eventi più longevi e partecipati della regione, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori ed espositori.

Scadenze e modalità di partecipazione

Gli operatori commerciali interessati avranno tempo fino al 10 settembre 2025 alle ore 23:59 per presentare la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.

Il bando, con allegata la planimetria dell’area e il modulo di domanda, è disponibile sul portale istituzionale del Comune (Albo Pretorio e SUAP).

Le novità dell’edizione 2025

L’Amministrazione ha introdotto importanti novità per valorizzare ulteriormente l’offerta fieristica:

due nuove aree espositive da 32 metri lineari ciascuna, dedicate alla categoria “Espositori” con preferenza alle aziende locali e artigianali;

più posteggi riservati allo street food, settore in continua crescita e di forte attrattiva turistica.

Settori merceologici ammessi

La Fiera sarà suddivisa in due macroaree:

Alimentare: street food e prodotti pronti al consumo;

Non alimentare: moda, arredamento, casalinghi, giocattoli, benessere, agricoltura, zootecnia, usato ed espositori.

Si precisa che è vietata la vendita di animali.

Tradizione ed economia

Con questa nuova edizione, l’Amministrazione ribadisce l’impegno a sostenere un evento che non è solo tradizione, ma anche volano per l’economia locale: «La Fiera di Novembre è un appuntamento fondamentale per il nostro territorio – sottolineano dal Comune – e vogliamo che sia sempre più un’occasione di incontro, scambio e valorizzazione delle eccellenze».