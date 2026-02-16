La decisione è arrivata alle prime luci dell’alba. Una scuola è stata chiusa a Corigliano Rossano nel plesso di Apollinara, dove il sindaco Flavio Stasi ha disposto la sospensione temporanea della didattica per ragioni precauzionali. Aperte, invece tutte le altre. Il primo cittadino, infatti, non ha inteso privare gli studenti di un altro giorno di lezione come invece accadrà in altri comuni della Provincia di Cosenza (QUI L’ELENCO).

Il provvedimento si inserisce in un quadro già fortemente compromesso dal maltempo che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio la Sibaritide. Un violento ciclone di origine mediterranea, risalito dal Tirreno, ha colpito la costa ionica arrivando fino nell’entroterra, causando danni ingenti e criticità diffuse. E mentre il territorio prova a fare la conta dei danni, è attesa per il pomeriggio una nuova ondata di maltempo sulla provincia di Cosenza, già martoriata. Proprio alla luce di questo scenario, la Protezione civile ha scritto a tutti i sindaci del territorio chiedendo massima attenzione e monitoraggio costante delle situazioni più a rischio.

Nel suo post, il primo cittadino ha spiegato le ragioni dell’ordinanza. «Per ragioni puramente precauzionali, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati come Protezione Civile Comunale questa notte, ho deciso di sospendere temporaneamente la didattica del plesso scolastico di Apollinara. Ho avvisato alle prime luci dell’alba la dirigente, dott.ssa Sisca. Ripeto, si tratta di un provvedimento puramente precauzionale, ma in questa fase preferisco essere prudente anche più del dovuto».

La scelta di chiudere il plesso rientra dunque in una strategia di prevenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul fronte meteo. L’attenzione resta alta in tutta l’area della Sibaritide, dove il ciclone ha lasciato segni evidenti e dove le amministrazioni locali sono chiamate a garantire la sicurezza di cittadini e studenti. La misura resterà in vigore fino a nuove comunicazioni, in base all’evolversi delle condizioni atmosferiche e agli esiti delle verifiche tecniche.