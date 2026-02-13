L’iniziativa è promossa dal circolo cosentino di Nazione Futura e vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e forense

La separazione delle carriere a Cosenza sarà al centro di un confronto pubblico in programma il 27 febbraio alle 17.30 nella Sala Nova della Provincia di Cosenza. Tra i relatori è annunciata la presenza del procuratore della Repubblica di Cosenza, Vincenzo Capomolla, chiamato a intervenire su uno dei temi più discussi nel dibattito nazionale in vista del referendum.

L’iniziativa è promossa dal circolo cosentino di Nazione Futura e vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e forense. Interverranno il presidente della Provincia Giancarlo Lamensa, il presidente della Camera Penale di Cosenza Roberto Le Pera, Grazia Adimari, Vittorio Lombardi, Alessandro Conforti e Fabrizio Falvo. A moderare sarà il coordinatore del circolo, Vincenzo Campanella.

«Ringraziamo il procuratore Capomolla per una presenza che qualifica il dibattito sul referendum – ha dichiarato Campanella –. Sarà una discussione aperta, laica, civile, orientata al confronto su un tema di grande attualità».

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è offrire uno spazio di dialogo capace di mettere a confronto ragioni e opinioni diverse, per comprendere meglio i meccanismi giuridici e fornire ai cittadini strumenti utili non solo in vista dell’appuntamento referendario, ma anche per avvicinare il mondo della giustizia alla comunità. Un’impostazione che si richiama al lavoro svolto a livello nazionale da Francesco Giubilei.