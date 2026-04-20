«In relazione alle notizie diffuse sugli avvisi di accertamento inerenti alla verifica degli impianti termici per l’anno 2020, l’Amministrazione comunale di Cosenza ritiene necessario fornire chiarimenti puntuali, al fine di evitare interpretazioni non corrette e ristabilire un quadro aderente alla realtà dei fatti. Si evidenzia, in primo luogo, che l’Amministrazione comunale non ha alcuna discrezionalità in merito all’applicazione della normativa vigente, né tantomeno responsabilità rispetto alle singole posizioni oggetto di accertamento. Le attività svolte dagli uffici competenti derivano da obblighi di legge precisi, finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e al corretto funzionamento del sistema di controllo degli impianti termici.

La verifica degli impianti termici costituisce, infatti, un adempimento obbligatorio a carico dei possessori, da effettuarsi tramite tecnici abilitati, con rilascio di apposita documentazione e successivo deposito presso il Comune, corredato dal relativo bollino. Gli avvisi di accertamento emessi sono il risultato di controlli automatizzati e incrociati tra i dati delle verifiche depositate, dei bollini emessi e del catasto termico comunale. Pertanto, eventuali irregolarità rilevate - quali mancata effettuazione della verifica, assenza del bollino o mancato deposito della documentazione - non sono imputabili all’operato dell’Amministrazione, bensì a inadempienze o difformità nelle procedure previste dalla normativa e non di competenza dell’Ente comunale.

È importante sottolineare che l’Amministrazione non effettua alcuna “emissione indiscriminata”, ma si limita ad applicare quanto previsto dalla legge sulla base delle risultanze oggettive dei sistemi informativi disponibili. Al contempo, pur nella totale assenza di responsabilità diretta, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno adottare un approccio improntato alla massima collaborazione nei confronti dei cittadini, soprattutto in considerazione del contesto emergenziale legato al COVID-19 cui si riferiscono gli accertamenti.

In tal senso, si sta lavorando per ricercare forme per gravare il meno possibile il contribuente/utente ed è stata garantita ampia disponibilità alla revisione delle posizioni, prevedendo l’annullamento degli avvisi nei casi in cui l’irregolarità sia riconducibile esclusivamente al mancato deposito delle dichiarazioni, qualora tale omissione sia legata alle difficoltà operative del periodo pandemico. È stato inoltre attivato un confronto con gli operatori del settore per agevolare la trasmissione delle certificazioni eventualmente non depositate, così da consentire una più rapida regolarizzazione delle posizioni.

Le modalità per presentare richiesta di riesame sono chiaramente indicate negli avvisi notificati, proprio per garantire la massima trasparenza e semplificazione delle procedure. Gli uffici del Settore Tributi restano a disposizione dei cittadini per la presentazione delle istanze di sgravio nei seguenti orari: • lunedì mattina • giovedì pomeriggio L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a operare nel rispetto delle norme, senza margini di discrezionalità, e a garantire al contempo supporto e ascolto ai cittadini, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità.