La rete calabrese di Slow Food si prepara ad accogliere la sua decima condotta regionale. Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 18, l’Enoteca della Provincia di Cosenza ospiterà l’assemblea costituente di Slow Food Cosenza, nuova realtà territoriale dedicata alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione delle produzioni locali e all’educazione alimentare.

Nel corso dell’incontro saranno presentati il documento programmatico e gli obiettivi della condotta. L’assemblea dei soci procederà inoltre all’elezione del direttivo chiamato a guidare il progetto e a svilupparne le attività nel territorio di riferimento.

Dall’Officina delle Idee alla nuova condotta

La nascita di Slow Food Cosenza arriva al termine di un percorso consolidatosi durante l’Officina delle Idee, iniziativa nazionale di formazione per i rappresentanti dell’associazione organizzata in occasione di Anteprima Terra Madre a Tropea.

Il comitato promotore è stato successivamente accolto nella rete calabrese durante Terra Madre a Torino, manifestazione che ha posto la biodiversità al centro della propria programmazione.

All’assemblea costituente parteciperà il presidente regionale di Slow Food Calabria, Michelangelo D’Ambrosio. Sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, della direttrice generale dell’Arsac Fulvia Michela Caligiuri, della presidente della commissione Agricoltura del Consiglio regionale Elisabetta Santoianni e del commissario straordinario del Parco nazionale della Sila Liborio Bloise.

La mappatura delle produzioni delle aree interne

Una delle prime attività programmate sarà la mappatura delle produzioni e dei saperi presenti nelle aree interne della provincia. L’obiettivo è individuare prodotti, varietà, pratiche agricole e tradizioni alimentari da segnalare per l’Arca del Gusto, il progetto con cui Slow Food cataloga il patrimonio agroalimentare a rischio di scomparsa.

La nuova condotta intende inoltre lavorare alla possibile nascita di altri Presìdi Slow Food, coinvolgendo produttori e comunità nella tutela delle filiere locali e della biodiversità.

Il programma comprende la collaborazione con Comuni, Provincia di Cosenza e Parco nazionale della Sila per favorire l’introduzione di alimenti di qualità nelle mense pubbliche e sostenere i mercati contadini e le filiere corte.

L’obiettivo di riaprire il Mercato della Terra

Tra i traguardi indicati nel documento programmatico figura la riapertura del Mercato della Terra di Cosenza entro i primi due anni di attività associativa.

Il progetto dovrebbe creare uno spazio stabile di incontro tra produttori e consumatori, facilitando l’acquisto diretto di prodotti locali e stagionali. Tempi, sede e modalità operative dovranno essere definiti durante il percorso della nuova condotta e nel confronto con le istituzioni.

Un altro ambito di intervento sarà quello educativo, attraverso laboratori del gusto nelle scuole e iniziative rivolte ai giovani. L’intento è diffondere una maggiore consapevolezza sull’origine degli alimenti, sulle produzioni sostenibili e sul rapporto tra scelte alimentari e territorio.

Itinerari tra Sila, area urbana e Tirreno

Slow Food Cosenza punta anche alla promozione di itinerari Slow Food Travel tra aziende agricole, campi, mulini, caseifici, frantoi e cantine. Il progetto dovrebbe interessare un territorio ampio, dall’area urbana cosentina alla Sila e alla costa tirrenica.

Uno spazio specifico sarà riservato ai cuochi, considerati dall’associazione ambasciatori delle identità alimentari locali e interlocutori centrali nella valorizzazione delle materie prime del territorio.

«Il lavoro che ci apprestiamo a iniziare sarà lento ma costante», afferma il comitato promotore. «Promuovere il cibo buono, pulito, giusto e per tutti è per noi una scelta di campo che da ora in avanti avrà un gruppo di persone pronte a renderla viva e attuabile nel quotidiano sul territorio».

Al termine dell’assemblea costituente si terrà un convivio enogastronomico, con alcuni corner dedicati ai sapori dei territori compresi nell’area di Slow Food Cosenza. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 333 3029304. È inoltre possibile aderire all’associazione attraverso il sito nazionale di Slow Food.