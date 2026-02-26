Il blocco economico statunitense ha privato l'isola di carburante, medicinali, voli e forniture essenziali. Anche nella città dei Bruzi parte la mobilitazione

Stasera, giovedì 26 febbraio 2026, il Pogues Pub di Cosenza apre le porte a una serata di solidarietà con il popolo cubano. L'iniziativa, promossa nell'ambito del Nuestra América Convoy to Cuba e con la partecipazione dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, è un momento di raccolta fondi e di dibattito pubblico che vede Cosenza - e la Calabria tutta – protagonista di una rete internazionale di solidarietà.

«Tra la Calabria e Cuba esiste un legame concreto, fatto di persone e di storie – si legge nella nota divulgata dagli organizzatori -. Medici cubani lavorano da anni nei nostri ospedali, portando competenza, dedizione e umanità in territori spesso abbandonati dalle istituzioni. Un ponte silenzioso, ma solido, che oggi chiede di essere ricambiato. Perché Cuba attraversa una delle crisi più gravi della sua storia recente: il blocco economico statunitense, drasticamente inasprito dall'amministrazione Trump nei primi mesi del 2026, ha privato l'isola di carburante, medicinali, voli e forniture essenziali. Una popolazione intera si trova a fronteggiare una crisi umanitaria senza precedenti».

In risposta a questa emergenza, una coalizione internazionale ha lanciato il Nuestra América Convoy to Cuba, che mobilita delegazioni via aria, terra e mare per consegnare aiuti direttamente all'isola. L'Europa fa la sua parte: il 17 marzo un volo partirà da Roma, con scalo a Milano, per raggiungere L'Avana lo stesso giorno. Per ogni passeggero sarà possibile imbarcare due colli da 20 kg di aiuti umanitari. Più persone si uniscono, più aiuti si portano.

L'evento di stasera prenderà avvio con gli interventi di Luciana Rendace, di Nicola Arcuri, Potere al Popolo, e di una rappresentante del Fronte della Gioventù Comunista, seguiti da un dibattito pubblico aperto a tutta la cittadinanza. La serata sarà anche occasione per raccogliere donazioni e farmaci che verranno imbarcati direttamente sul convoglio.

«Cosenza non è nuova a questo tipo di gesti – conclude la nota -. La comunità cittadina ha già dimostrato, in più occasioni, una generosità concreta e radicata nel territorio. Siamo certi che sarà così anche questa volta. Perché la solidarietà, quando è vera, fa rumore. E Cosenza sa farne!». La raccolta non si esaurisce con l'evento di oggi. Anche nei giorni successivi sarà possibile donare medicinali presso i punti di raccolta attivi in città, fino al 10 Marzo: The Pogues, Ubik Cosenza e Terra di Piero (dalle 15 alle 19).