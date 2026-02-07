Al via gli interventi su Rende, Castrolibero e Luzzi per digitalizzare la rete, singolarizzare le utenze e censire gli allacci privi di contratto. Calabretta: «Un passo decisivo verso un servizio più equo e sostenibile»

Sorical avvia le installazioni dei contatori smart nei condomini e la regolarizzazione degli allacci idrici non contrattualizzati

Sorical informa che, nell’ambito del piano di ammodernamento e digitalizzazione del servizio idrico integrato, è in fase di avvio su Rende, Castrolibero e Luzzi l’installazione dei contatori smart nei condomini, finalizzata alla singolarizzazione delle utenze, e l’attività di censimento e regolarizzazione degli allacci idrici privi di contratto.

L’intervento sui condomini consentirà di dotare ogni unità abitativa di un contatore intelligente, permettendo una misurazione puntuale dei consumi, una maggiore equità nella fatturazione, la riduzione delle perdite e un utilizzo più consapevole della risorsa idrica. I nuovi dispositivi consentiranno inoltre la lettura da remoto, limitando disagi per gli utenti che non devono più inviare l’autolettura, migliorando l’efficienza del servizio.

Parallelamente, Sorical ha avviato verifiche sugli utenti allacciati alla rete idrica ma privi di regolare contratto, inclusi i cosiddetti allacci abusivi. L’obiettivo è quello di tutelare la collettività, contrastare gli sprechi e garantire un servizio sostenibile e conforme alla normativa vigente senza conseguenze legali.

La società invita gli utenti interessati a collaborare con il personale incaricato e, nel caso di situazioni non regolarizzate, a procedere spontaneamente alla sanatoria amministrativa, usufruendo delle modalità di regolarizzazione previste. Le informazioni operative sono comunicate attraverso i canali ufficiali di Sorical (www.soricalspa.it) e negli uffici commerciali.

“Queste attività rappresentano un passo fondamentale verso un servizio idrico più moderno, trasparente e sostenibile – dichiara l’amministratore unico Cataldo Calabretta – e mirano a garantire pari diritti e doveri a tutti gli utenti, valorizzando una risorsa essenziale come l’acqua”.

Sorical conferma il proprio impegno nel miglioramento continuo del servizio idrico calabrese, in collaborazione con i Comuni, gli amministratori di condominio e i cittadini.