La tutela dell’ambiente è il primo passo per proteggere la qualità dei nostri prodotti. Con questo messaggio il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza ha accolto questa mattina, nel cuore del Parco della Sila presso il Centro Visita Cupone, 160 studenti provenienti dal Liceo “Gian Vincenzo Gravina” di Crotone.

L’occasione è stata la celebrazione della giornata nazionale del “Made in Italy” istituita nel 2023 dallo Stato Italiano. Il personale dell’Ufficio Biodiversità ha accompagnato le varie classi lungo i percorsi didattici e faunistici alla scoperta della tutela dell’importante patrimonio naturale presente.

Ma è stata soprattutto l’occasione, anche attraverso una caccia al tesoro mirata e un incontro interattivo presso l’aula convegni, di approfondire e conoscere meglio il valore economico e culturale delle eccellenze del nostro paese che si sposano alla perfezione con il territorio e ne subiscono influenza e caratteristiche.

I numerosi studenti hanno dialogato con il personale che li ha accompagnati e con il Colonnello Francesco Alberti, comandate del Reparto di Cosenza, che ha fatto gli onori di casa nella struttura silana ancora una volta diventata epicentro di divulgazione ambientale nel territorio cosentino per il mondo studentesco. Una giornata quella odierna, celebrata in tutta Italia, dedicata alla valorizzazione della creatività, della qualità e delle eccellenze produttive nazionale.

L’obiettivo principale della giornata è quello di far riconoscere e promuovere il valore delle imprese italiane attraverso una importante riflessione sul ruolo del Made in Italy come elemento centrale dell’identità culturale ed economica del paese e rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturale, in linea con la qualità, identità e sostenibilità dei prodotti italiani.