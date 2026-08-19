Tornano i controlli elettronici sulla velocità lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore nel territorio di Paola, una delle arterie maggiormente percorse della costa cosentina, soprattutto durante i mesi estivi.

Il sistema utilizzato è quello del tutor, che a differenza dell’autovelox tradizionale non fotografa semplicemente l'automobilista nel momento in cui supera una determinata postazione, ma calcola la velocità media mantenuta dal veicolo tra due punti di rilevamento.

Nel tratto interessato il limite è fissato a 70 chilometri orari. Questo significa che rallentare soltanto in prossimità delle telecamere non è sufficiente: il sistema registra il passaggio del mezzo all'ingresso e all'uscita del tratto controllato e, attraverso il tempo impiegato a percorrerlo, determina la velocità media.

Il ritorno dei controlli dopo lo stop

La vicenda dei rilevatori sulla Statale 18 ha attraversato negli ultimi anni diverse fasi. A Paola il precedente sistema per il controllo della velocità media, che era rimasto operativo per oltre cinque anni, era stato smantellato nel febbraio 2024, in attesa dell'espletamento di una nuova gara per la gestione del servizio.

Già nel 2023 l'amministrazione comunale aveva programmato nuovi rilevatori sulla Statale 18, individuando un tratto compreso indicativamente tra il chilometro 318+214 e il chilometro 321+150.

Il ritorno del tutor a Paola si inserisce inoltre in un quadro più ampio di ripristino dei controlli elettronici lungo la Tirrena Inferiore. Nel corso del 2026 San Lucido ha riattivato il sistema di rilevamento della velocità media, mentre Fuscaldo ha avviato l'iter per il ritorno di due dispositivi tutor.

L'obiettivo dichiarato dalle amministrazioni è quello della sicurezza stradale, su un'arteria caratterizzata da elevati flussi di traffico e che durante la stagione turistica registra un considerevole aumento dei veicoli in circolazione.

Per gli automobilisti resta dunque una regola essenziale: nel tratto sottoposto al tutor non basta frenare davanti alla postazione. A essere verificata è la velocità mantenuta lungo l'intero segmento monitorato.