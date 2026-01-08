Liceali costretti a spostarsi in un plesso tecnico, tra disagi quotidiani e attese infinite per spazi annunciati

Prosegue la mobilitazione dei liceali di Corigliano. Anche oggi, per la seconda mattina consecutiva, gruppi di ragazze e ragazzi si sono ritrovati davanti ai cancelli per chiedere chiarimenti su nove locali annunciati come disponibili e mai assegnati.

Le stanze, definite di pronta consegna, restano bloccate. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata sugli esiti della pratica, sui tempi di utilizzo o sulle cause dei ritardi. Nel frattempo, le lezioni continuano in un edificio diverso, l’istituto per geometri, con spostamenti forzati, orari complicati e problemi organizzativi.

La situazione genera malumori e incertezza. Gli studenti chiedono informazioni chiare e atti concreti dagli organismi competenti. Per ora, spiegano, si va avanti così, in attesa di segnali che ancora non arrivano.