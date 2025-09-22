Dalla sfilata nel cuore del centro storico ai concerti al Parco degli Enotri: musica, tradizione e sapori hanno animato la comunità

Ieri Mendicino ha vissuto una giornata all’insegna della musica e della comunità con il primo raduno di bande musicali organizzato sul territorio provinciale. Un evento che ha visto la partecipazione di quattro formazioni bandistiche, richiamando un pubblico numeroso e appassionato.

Il programma ha preso il via alle ore 16.30 dal piazzale Gioacchino da Fiore, davanti alla Chiesa di San Pietro, con la suggestiva sfilata delle bande musicali. La festa è poi proseguita dalle 20.30 al Parco degli Enotri in contrada Rosario, dove i gruppi hanno offerto i propri concerti, accompagnati da un ricco momento enogastronomico che ha valorizzato i sapori locali.

A promuovere l’iniziativa è stata la Banda Musicale Città di Mendicino 1885, in collaborazione con l’associazione Prometeus e l’associazione I Brettii. Sotto la direzione del maestro Maurizio Filippelli, la storica formazione mendicinese ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, qualità che negli anni le hanno permesso di ricevere inviti e riconoscimenti in numerose città italiane.

Grazie alla passione del maestro Filippelli e all’impegno dei musicisti, la banda continua ad attrarre nuove generazioni di giovani talenti, rafforzando il proprio ruolo di ambasciatrice culturale della comunità. Il raduno di bande musicali di Mendicino si è così affermato come una nuova occasione di incontro, socialità e promozione del territorio, coniugando musica, cultura e tradizione in un’unica, intensa giornata.

Le bande musicali ospiti a Mendicino



Con la Banda Musicale Città di Mendicino 1885, che si è occupata dell’accoglienza, sono state presenti altre importanti realtà bandistiche calabresi: