Il SuperEnalotto continua la sua corsa e si porta su una cifra che sposta ancora più in alto l’asticella dell’attesa. Per il concorso di giovedì 16 aprile, il “6” metterà in palio 150 milioni di euro, una somma che vale non solo il sesto jackpot più alto nella storia del gioco, ma anche il premio più ricco al mondo tra tutti i concorsi attualmente disponibili.

La crescita del montepremi consegna così all’Italia una primazia simbolica ma fortissima nel panorama internazionale delle lotterie. Secondo quanto riportato, il SuperEnalotto ha ormai superato i grandi colossi europei e americani, mettendosi davanti a giochi tradizionalmente dominanti per richiamo e dimensione del jackpot.

Sorpasso su Euro Millions e Mega Millions

Il dato che colpisce di più è proprio il confronto con le principali lotterie internazionali. Il SuperEnalotto, con i suoi 150 milioni di euro, si piazza davanti a Euro Millions, fermo a 132 milioni, e a Mega Millions, attestato a 110 milioni. Ancora più distante il Powerball, che resta sotto la soglia dei 50 milioni.

È un sorpasso che va avanti da alcune settimane e che adesso si consolida, confermando come il concorso italiano sia diventato il riferimento assoluto nella corsa al jackpot più alto. In un settore dominato da numeri giganteschi e da premi capaci di catturare l’attenzione globale, il SuperEnalotto si prende così la scena.

Una sestina che manca da quasi un anno

Ad alimentare la crescita del jackpot è soprattutto l’assenza del “6”, che continua a non uscire dal 22 maggio 2025. L’ultima vincita di prima categoria risale infatti a quella data, quando a Desenzano del Garda furono conquistati oltre 35 milioni di euro.

Da allora, concorso dopo concorso, la cifra è salita fino a raggiungere una soglia che rende l’attesa ancora più carica di suggestione. Più passa il tempo, più il montepremi si gonfia e più cresce la curiosità intorno a una domanda che accompagna ogni estrazione: chi sarà a spezzare la sequenza e a centrare il colpo che cambia una vita.